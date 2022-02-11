Pınar Altuğ'un iddialı paylaşımına yorum yağdı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hem paylaşımları hem de paylaşımlarına yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Her perşembe #ThrowbackThursday trendine uyarak eski fotoğraflarını paylaşan Altuğ bu haftayı da pas geçmedi.

Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuğ, bacak bacak üstüne atarak verdiği iddialı pozu "Gün bitmeden yakın zaman #tbtsi gelsin" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.