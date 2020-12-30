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  3. 30 Aralık 2020 14:46

Pınar Altuğ'un ''kırmızı dudakları'' olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında verdiği cevaplarla gündem olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kırmızı dudakları görenleri şaşkına çevirdi.

Pınar Altuğ'un ''kırmızı dudakları'' olay oldu
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Jülide Ateş'in 40 programındaki açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen  Pınar Altuğ, Bebek'te basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Altuğ, taktığı ilginç maskesiyle görenleri şaşkına çevirdi. Pınar Altuğ'u yolda görenler ise, adeta şoke oldu. Güzel oyuncunun maskesindeki kırmızı dudakları görenler bir daha baktı.

Altuğ'a bakan bir daha baktı. Dudak figürlü maskesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Altuğ, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" dedi.

"Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?"

Hürriyet'in haberine göre, karantina sürecini evinde ailesiyle geçiren ünlü isim yılbaşında da evde olacağını belirterek, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?" dedi.

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