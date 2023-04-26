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Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu

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Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Disney Plus'ın yeni yerli içeriklerinden "Aktris"ten yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Disney Plus'ın yeni orijinal yerli içeriklerinden biri olan 'Aktris'ten yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı 'Aktris',  31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayına girecek.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.

Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’ dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz ve Kaygılaroğlu’na Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor. 

Dizi, Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerini izleyicilerle buluşturacak. 

Yayınlanan yeni tanıtımda, Pınar Deniz’in hayat verdiği Yasemin Derin karakterinin farklı kimliklere bürünmüş halleri görülüyor.

Etiketler Uraz Kaygılaroğlu Pınar Deniz aktris disney plus fragman tanıtım video
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