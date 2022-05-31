Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nu buluşturan Süperstar’a yeni isim

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nu buluşturan "Süperstar" dizisinin kadrosuna yeni bir ödüllü bir oyuncu katıldı.

Eğlence sektörüne 14 Haziran’da fırtına gibi giriş yapmaya hazırlanan Disney Plus’ın iddialı projelerinden biri de Süperstar dizisi…

Hakan Bonomo’nun yazdığı dizide Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, Ahmet Rıfat Şugar ve Şebnem Hassanisoughi’nin rol aldığı gündeme gelmişti.

Aslında bir seri katil olan ünlü bir sanatçının hikâyesini anlatan dizinin başrol oyuncuları arasına ödüllü bir oyuncu katıldı. Tolga Tekin son hazırlıkları yapılan dizinin kadrosuna dahil oldu.