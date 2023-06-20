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  3. Pınar Deniz'den şarkıcılığa soyundu

Pınar Deniz'den şarkıcılığa soyundu

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Ekranların güzel ismi Pınar Deniz, Aybüke Albere’yi dinlemeye gittiği mekanda Delikanlım şarkısını söylediği anlar olay oldu.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve oyunculuğu çok beğenilen Pınar Deniz güzelliği ile de nefes kesiyor. Sesi de çok beğenilen Deniz şarkıcı Aybüke Albere ile beraber şarkı söyledi.

 29 yaşındaki güzel oyuncunun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını da söyleyen Deniz'e sosyal medyada "Çoğu şarkıcıdan güzel", "Sesi çok güzel", "Harikasın" yorumları yapıldı.

 Güzel oyuncuyu dinleyenler arasında sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Pınar Deniz şarkı söylerken Yıldırım büyük bir beğeniyle sevgilisini izledi.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'e ayak masajıKaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'e ayak masajıMagazin
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ''leopar'' tarzıyla Instagram'ı salladıYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ''leopar'' tarzıyla Instagram'ı salladıMagazin

 

 

 

Etiketler pınar deniz şarkıcı şarkıcılık delikanlım delikanlım şarkısı
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