Pınar Deniz'den şarkıcılığa soyundu

Ekranların güzel ismi Pınar Deniz, Aybüke Albere’yi dinlemeye gittiği mekanda Delikanlım şarkısını söylediği anlar olay oldu.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve oyunculuğu çok beğenilen Pınar Deniz güzelliği ile de nefes kesiyor. Sesi de çok beğenilen Deniz şarkıcı Aybüke Albere ile beraber şarkı söyledi.

29 yaşındaki güzel oyuncunun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını da söyleyen Deniz'e sosyal medyada "Çoğu şarkıcıdan güzel", "Sesi çok güzel", "Harikasın" yorumları yapıldı.

Güzel oyuncuyu dinleyenler arasında sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Pınar Deniz şarkı söylerken Yıldırım büyük bir beğeniyle sevgilisini izledi.