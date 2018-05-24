Popstar 2018'de kim birinci oldu ?

Kanal D'nin heyecanla takip edilen eğlence programı Popstar 2018'in kazananı belli oldu. Son ikiye Batuhan Öztürk ve Salih Zülüfoğlu kaldı. Yarışmayı kazanan Salih Zülüfoğlu 50 bin TL'lik ödülü kazandı.

10 haftadır izleyenleri ekrana kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu.

Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı. Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı.

SALİH ZÜLÜFOĞLU KİMDİR?

24.09.1994 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Salih Zülüfoğlu ilkokul mezunudur. Evli ve bir çocuk babası olan Zülüfoğlu'nun 1 kardeşi daha vardır. Sahne tecrübesi de bulunan Salih Zülüfoğlu, arabesk ve Alaturka tarzında seslendirdiği şarkılarla Popstar'da adından sıklıkla söz ettiriyor.

Edirne’de yaşamını sürdüren genç şarkıcı, tanıtım videosunda kendini şöyle anlatıyor; "13-14 yaşından beri sahnedeyim, ailemi çalışarak geçindiriyorum. Evliyim, 10 aylık çocuğum var. Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah ben de böyle sahnelerde olurdum. İnşallah ben de böyle şarkılar okurum. İnşallah ben de bir gün ünlü olurum. Ben de şimdi Popstar sahnesinde olacağım."

Konservaturar terk olduğunu ifade eden Salih Zülüfoğlu, devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştığını ama başarılı olamadığını ve düğünlerde şarkıcılık yaptığını söylüyor.