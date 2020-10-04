Prof. Dr. Arif Verimli: Yumoş bir panda değilim

Başladığı ilk günden beri reytinglerde öne çıkan Kırmızı Oda dizi her bölümüyle de gündem oluyor. Reyting sıralamasında zirveye yerleşen Kırmızı Oda yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tanına Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Kırmızı Oda’ya atıfta bulundu. Verimli dizinden sonra başına gelen bir olayı sosyal medyadan paylaştı.



Verimli açıklamasında "Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine; yok efendim, hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız, deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" yorumunda bulundu.

Verimli açıklamasının devamında ise "Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim. Kimseyle de alay etmedim. İyi geceler, güzel hafta sonları herkese" dedi.