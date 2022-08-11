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Rapçi Sefo'dan Berkay ve Oğuzhan Koç'a ''Bilmem mi'' tepkisi

Rapçi Sefo'dan Berkay ve Oğuzhan Koç'a ''Bilmem mi'' tepkisi

Rapçi Sefo, kendisine ait ‘Bilmem mi?’ isimli şarkısını konserlerinde vokalistlerine söyleten Berkay ve Oğuzhan Koç’a tepki gösterdi.

Rapçi Sefo, Üsküdar Belediyesi'nin organize ettiği Üsküdar Fest'te sahne aldı. Harem'deki etkinliğe 100 bin kişi katıldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Sefo, şarkıcı Berkay ve Oğuzhan Koç'u ima ederek konserlerinde kendisine ait olan 'Bilmem mi?' şarkısını çaldırıp, vokalistlerine söyletmelerine tepki gösterdi.

"BİLEN SÖYLESİN"

Sefo, şarkısını seslendiren popçular için şu ifadeleri kullandı; 

"Popçular veya rap'çiler; kim şarkımı söylerse gururlanırım. Ben isim vermek ve böyle polemiklere girmek istemiyorum. Şunu söylüyorum sadece; benim şarkılarımı bilmeyen değil, bilen söylesin." 

Etiketler Sefo Berkay Oğuzhan Koç
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