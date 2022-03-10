Reynmen'nin, Messi ile pozundan çok ceketinin fiyatı konuşuldu

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Messi ile olan pozuyla gündeme geldi.

Reynmen 3 milyon TL değerindeki cipiyle adından söz ettirmişti. Lüks yaşantısıyla ilgili çok fazla soru alan Reynmen, "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş yapmak beni motive ediyor" demişti. Reynmen son olarak futbolcu Messi ile pozunu paylaştı.



Reynmen'in Messi ile pozundan ziyade üzerindeki ceketin fiyatı gündem oldu.

Fenomenler ne giymiş hesabına göre; Messi'nin üzerindeki sweat 14700 TL iken Reymen'in ceketi ise 1900 TL.