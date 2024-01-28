Reyting rekortmeni İnci Taneleri dizisine bomba isim: Nusret geliyor!

İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri dizisine ''Nusret'' rolüyle Rıza Kocaoğlu dahil oluyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın rol aldığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. Pavyon sahnesiyle gündemden düşmeyen dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti. İnci Taneleri dizisi Youtube'da ise 17 saatte 2 milyondan fazla izlenme aldı.

RIZA KOCAOĞLU DİZİYE DAHİL OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, BKM imzalı dizinin ikinci bölümünde ana oyuncu grubuna Rıza Kocaoğlu da dahil oluyor. "Tuzak" dizisinin ardından ekrana dönen Kocaoğlu şimdi de fenomen dizide "Nusret" rolüne hayat veriyor. İlk sahnelerinde hapishanede göreceğimiz Nusret’in dışarı çıktıktan sonra nasıl bir hikâyesinin olacağı merak konusu.