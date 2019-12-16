Rize'nin yengesinden dikkat çeken paylaşım

"Duvara bantlanmış muz" eserine belediyelerden gelen göndermelerin ardından ilginç bir gönderme de Rize'nin yengesi olarak bilinen Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi. Kendisini elinde bir muzla duvara bantlayan Irina, paylaştığı fotoğrafın altına da takipçileri için bir soru bıraktı: Muzumun fiyatı nedir?

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, "duvara bantlanmış muz" olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine belediyeler de bantla yapıştırma akımına ayak uydurmuştu.

Belediyelerin ardından şaşırtan bir performans da "Rize'nin yengesi" olarak bilinen, Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi.

"İtalyan sanatçı Mauriccio Cattelan duvara bir muzu bantla yapıştırdı. Bu çalışmayı 'Komedyen' olarak adlandırdı ve bu eseri Miami'deki uluslararası sanat sergisi Art Basel'de sergiledi. Cattelan'ın duvara bantlanmış muz eserini her biri 120.000 dolar vererek 2 kişi satın aldı. Peki ya benim sanat eserim? "Muzumun fiyatı nedir" ve bu sanat eserine nasıl bir isim verelim? Yorumla..."