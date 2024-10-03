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RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme

RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme
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Televizyon ekranlarının 2 iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın RTÜK tarafından inceleme altına alındığı öne sürüldü.

Ünlü radyocu ve sosyal medya içerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından 'RTÜK'ün Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme başlattığı bilgisi kesin.' dedi.

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar geçtiğimiz sezon ilk kez yayın hayatına başladığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanala idari para cezası kesmişti. Ayrıca diziye 2 kez yayın durdurma cezası vermişti.

Adem Metan sosyal medya hesabından "RTÜK'ün Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme başlattığı bilgisi kesin." dedi.

Kızılcık Şerbeti de vurguladığı temalar nedeniyle diğer dizilerden farklılaşıyordu. Yeni sezonda o da dikkat çeken diziler arasına girdi.

RTÜK Başkanı'ndan açıklama

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış ve "Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir. Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." demişti.

Etiketler RTÜK kızıl goncalar kızılcık şerbeti inceleme dizi
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