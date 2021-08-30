Sadakatsiz dizisine yeni transfer

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Sadakatsiz dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Kanal D ekranında ilk sezonu çok beğenilen Sadakatsiz dizisi ekibi ikinci sezon için yakında bir araya gelecek. Dizinin ikinci sezonunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesinde bazı değişiklikler bekleniyor. Dizinin ilk sezon sonlarına doğru Bennu Yıldırımlar etkili bir rolle hikayeye dahil olmuştu.

DİZİYE YENİ OYUNCU DAHİL OLDU

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon ‘Alev Alev’ adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen ‘Sadakatsiz’ dizisinde rol alacak. Ateş’in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.