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  3. 27 Ekim 2018 09:03

Şahan Gökbakar çıldıracak: ''Komedi değil, şaklabanlık''

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cihan Ünal, gişede rekor üstüne rekor kıran Recep İvedik serisi için "komedi değil şaklabanlık" dedi.

Şahan Gökbakar çıldıracak: ''Komedi değil, şaklabanlık''
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‘Recep İvedik’ serisini izlemediğini söyleyen Cihan Ünal, “Komedi, toplumun eğitim yapısına göre sunulursa, sulanmaya, belden aşağı olmaya, soytarılığa ve şaklabanlığa döner” sözleriyle, Şahan Gökbakar’a gönderme yaptı.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Cihan Ünal, Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki ‘Kafalar Karışık’ filminin setindeydi. Kadir İnanır’ın “Türk sinemasını komedyenler mi kurtaracak?” sözleriyle ilgili konuşan usta oyuncu, ‘Recep İvedik’ serisini hiç izlemediğini söyledi. Ünal, “Önemli olan işi şarlatanlığa dökmemek. Komedi, toplumun eğitim yapısına göre sunulursa, sulanmaya, belden aşağı olmaya, soytarılığa ve şaklabanlığa döner” diyerek, Şahan Gökbakar’a gönderme yaptı.

Çekilen filmlere gülmediğini dile getiren oyuncu, “Bir sanatsever olarak bundan zevk almıyorum. Komedi konusunda biraz aşağılarda seyrediyoruz. Kolay ve her şeye gülen bir toplum var. Ülkemizde öncelikle eğitim seferberliği başlatmak gerekiyor. Bu da insanın ve sanatın yapısını değiştirir. Böyle yapımlar sinemayı değil, ancak kendini kurtarır. Böyle birçok örnek var” şeklinde konuştu.

Milliyet

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