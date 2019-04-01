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  3. 01 Nisan 2019 11:51

Şahan Gökbakar'dan AA'ya çok konuşulacak tepki

Komedyen Şahan Gökbakar, saatlerdir seçim sonuçlarını yayınlamayan ajansa ve Yüksek Seçim Kurulu'na sosyal medya hesabından sitem etti.

Şahan Gökbakar'dan AA'ya çok konuşulacak tepki
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Türkiye'nin nefes tutarak takip ettiği seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sabahın ilk saatlerine kadar seçim sonuçlarını takip eden Gökbakar, Anadolu Ajansı'nın seçim verilerini açıklamamasına tepki gösterdi.

"BEYLER SEÇİM NE OLDU?"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan 31 Mart Yerel Seçimlerle alakalı paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Beyler ne oldu seçim sorması ayıp? Biz oy attık da... Bekliyok bir haber verin diye. Siz ne iş yapıyorsunuz amcalar? Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu" diyerek sitem etti.

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