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Şahan Gökbakar'dan Disney+ açıklaması

Şahan Gökbakar'dan Disney+ açıklaması
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Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin "Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. Milyonlarca seyircimizden özür diliyorum" dedi.

Komedyen oyuncu Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın 'Recep İvedik 7' adlı filminin de olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' serisinin yedincisi 9 Aralık 2022'de Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Gökbakar paylaşımında, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+ a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Gökbakar'ın paylaşımı şöyle: 

"Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de 1 hafta evvel haberimiz oldu.
Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney+Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum.
Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+ a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum.
Hepinizden özür diliyorum.
Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan @disneyplus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum.
5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil.
Mutluluğum Disney gibi bir platformda Dünya Rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu.
Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız.
Seyircilerimize saygılarımla" 

Etiketler disney+ disney + disney plus disneyplus şahan gökbakar
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