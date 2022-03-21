  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şahan Gökbakar'dan ''Recep İvedik 7'' müjdesi!

Şahan Gökbakar'dan ''Recep İvedik 7'' müjdesi!

Şahan Gökbakar'dan ''Recep İvedik 7'' müjdesi!

Şahan Gökbakar hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı...

Başarılı oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, seri filmi olan “Recep İvedik 7” filmi için hazırlıklara başladı.

Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı.

Recep İvedik 7 senaryo

Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü: “Geliyor gelmekte olan… Recep is coming”

Etiketler recep ivedik 7 müjde Şahan Gökbakar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi
İşte Erdoğan'ın kaybetmeme planı: AK Parti ve MHP'nin yeni stratejisi ortaya çıktı
Furkancılara polisten sert müdahale! Soruşturma başlatıldı
Hülya Avşar'dan Matild Manukyan itirafı
Doğalgaz zammına hazır olun: Doğalgaza ne kadar zam yapılacak?
Kimi tezgahtar kimi doktor kimi inşaat işçisi.... İşte ünlülerin ''asıl'' meslekleri
AK Partili Şamil Tayyar bakanları hedef aldı
132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada
Ev hayali kuranlar dikkat! Konutta KDV indirimi geliyor
''Putin bunalımda, nükleer savaş hazırlığı yapıyor''