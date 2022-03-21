Şahan Gökbakar'dan ''Recep İvedik 7'' müjdesi!

Şahan Gökbakar hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı...

Başarılı oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, seri filmi olan “Recep İvedik 7” filmi için hazırlıklara başladı. Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı. Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü: “Geliyor gelmekte olan… Recep is coming”