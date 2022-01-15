Şahan Gökbakar’dan Varank’a yanıt

Şahan Gökbakar, kendisini ‘havacılık uzmanı’ diyerek "ti"ye alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a "Madem araştırdınız üretilen uçak bulun" diyerek yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabı üzerinden, Gökbakar’ı ‘resmi üretim programı açıklanmamış‘ uçağı satın almayı teklif etmekle suçlamıştı.

Instagram canlı yayınında bakana yanıt veren komedyen ‘kendisinin havacılık uzmanı olmadığını’ kaydederek yaptığı internet araştırmasına anlattı.

Gökbakar, Türk Hava Kurumu’nda (THK) bekleyen uçaklar da dahil olmak üzere orman yangını uçaklarını Canada Air isimli bir firmanın ürettiğini tespit ettiğini, daha sonra bu firmanın el değiştirip VikingAir isimli bir firmaya geçtiğini kaydetti.

Bakanın tweet’ini hatırlatan ünlü komedyen uçak firmasını Tarım ve Orman Bakanlığı adına kendisinin arayıp bilgi alamayacağını, bu yüzden de uçakların ‘resmi programının açıklanıp açıklanmadığı’ hakkında bilgi sahibi olamayacağını kaydetti.

Gökbakar şöyle devam etti: “Sayın bakan, madem uçağın üretilmediğini tespit ettiniz, böyle bir araştırma yaptınız. O zaman yapılması gereken şey bana tweet atıp uçağın üretilmediğini ortaya koymak yerine ‘Üretilen hangi uçak var’ diye sorup yeni uçaklardan sipariş vermek. Tweet atmaktan daha işe yarayacak yollar düşünmeye çalışıyorum.

Bugün bana tweet atarak ne kadar cahil olduğumu vurgulayacağınıza, ‘Hangi uçaklar var, yangınlara hazırlıklı olalım’ diye bir hizmet olsa daha amaca yönelik olurdu. Sayın Varank ve Pakdemirli’ye söylüyorum: Benim buradaki amacım ormanlar yanmasın, yangınlarla uğraşmayalım. Ben o şirketi arayıp herhangi bir bilgi almadım. Bunu siz yetkililer yapmalısınız ve o uçak üretilmiyorsa başka bir üretici firma bulunması lazım.”

‘Kendimize bir filo kurmamız lazım’

Bu konuları araştırmanın ‘kendi görevi olmadığını’ hatırlatan Gökbakar, “Birçok şeye bu kadar para harcıyorken yangın uçağı filomuzun olmaması bana koyuyor açıkçası, kötü hissettiriyor” dedi. Yangınların üzerinden altı ay geçtiğini ifade eden komedyen kamuoyuna ‘herhangi bir adımın atıldığına dair bilgilendirme yapılmadığını’ belirtti.

Akdeniz’deki Avrupalı ülkelerin hepsinde yangın söndürme filosu olduğunu söyleyen Gökbakar, Türkiye’nin de kendine ait bir filosu olması gerektiğini; ‘ihalelerin yangınlara geç kaldığını’ ifade etti.

Ne olmuştu?

Geçen yaz orman yangınları sırasında eleştirel paylaşımları ve söndürme çalışmalarına katkı sağlama çabalarıyla gündeme gelen Gökbakar, 3 Ocak’ta yangın söndürme uçaklarıyla ilgili bir adım atılıp atılmadığını sorgulamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye seslenen Gökbakar “Eveeet beş-altı ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. Amfibik yangın uçağı filosu kurmalıyız diye defalarca söyledim. Bu yaz gelmeden, yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Bir gün sonra bakanlığın Twitter hesabından ‘Kamuoyunun dikkatine’ başlıklı bir açıklama yayınlanmıştı.

Gökbakar aynı gün bu paylaşımı alıntılayarak şunları yazmıştı: “Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? Altı ay geçmiş hala ihale yapacağız vs! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor.”

Söz konusu uçakla ilgili bilgiler paylaşan komedyen “Bizim zar zor kiraladığımız uçak ve helikopter altta. İkisi bunun kadar atamıyor. Sonra yanıyor ormanlar tabi. Bu 30-35milyon dolar. Milyarlarca dolar ona buna harcanırken şu alınmayınca, insan çok üzülüyor…” diye yazmıştı.

Bakan Varank bu paylaşımlardan tam 10 gün sonra Gökbakar’a cevap verme ihtiyacı hissetmiş olacak ki Twitter hesabından şunları yazmıştıı: “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?”

28 Temmuz’da Akdeniz ve Ege’de 49 ilde 299 orman yangını çıkmıştı. Yangınlarda sekiz kişi ve binlerce hayvan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri kül olmuştu. Uçak yetersizliği nedeniyle üç hafta boyunca kontrol altına alınamayan yangınlar 12 Ağustos’ta söndürülebilmişti.