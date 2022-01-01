Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki
Yılın ilk gününün zam yağmuru ile başlamasına Şahan Gökbakar, zamlara Berkay'ın Gel Gel şarkısının Zam Zam versiyonunu yaratarak tepki gösterdi.
2022 yılının ilk gününde Türkiye güne zam yağmuru ile uyandı. Sosyal medyanın gündemine oturan zamlara vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.
Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'da zamlara tepki gösteren isimler arasında yer aldı.
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