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  3. 12 Kasım 2019 08:15

Salih Kalyoncu, Çukur dizisine veda etti

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un son bölümünde Yavuz Çoban karakteri hayatını kaybetti. Böylece konuk oyuncu olarak katılan Salih Kalyoncu, diziye veda etmiş oldu.

Salih Kalyoncu, Çukur dizisine veda etti
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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, dün akiam 75'inci bölümüyle ekrana geldi. Aliço'nun gizemli babası Yavuz Çoban, hiç beklemediği bir olay yaşadı. Dizide Aliço'nun babasını oynayan Yavuz Çoban, uzun zamandır peşinde olduğu Ebu Kaysar'ı öldürmek isterken tuzağa düştü.

DİZİYE VEDA ETTİ
Yavuz Çoban, 20 yıldır peşinde olduğu düşmanı Ebu Kaysar'ı öldürmesi için oğlu Aliço'yu görevlendirdi. Ancak bombalı saldırıdan kurtulan Ebu Kaysar, bu defa Yavuz'un evine saldırı düzenledi. Çukur son bölümde, usta oyuncu Salih Kalyoncu'nun canlandırdığı Yavuz Çoban karakteri öldü. Salih Kalyon ise konuk oyuncu olarak katıldığı Çukur'a veda etti.

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