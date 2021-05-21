Şampiyonluk kutlamasında Murat Boz'un başına gelmeyen kalmadı

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan Murat Boz, teknik aksaklıklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul Boğazı'dan gelerek Vodafone Park'a ulaşan kara kartalların şampiyonluk kutlamaları dün saat 19.03'te başladı. Hem lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Törende Mustafa Sandal, Murat Boz, Hayko Cepkin, Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen ve Gökhan Tepe sahne aldı.

BİR DE MUSTAFA SANDAL OLDU

Murat Boz'un sahne aldığı sırada ise beklenmedik bir olay gerçekleşti. Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda sesin kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. Boz, şarkısına devam etmek istedi ancak orkestra olmadığı için zor anlar yaşadı. Boz, ilk olarak sahneye "Mustafa Sandal" olarak davet edildi. Sonrasında şarkı söylemeye başladı, görevliler bunu yarıda kesti. Boz, durumu toparla amacıyla şampiyonluktan konu açtıktan bir süre sonra yine şarkı çalındı. Ünlü popçunun durumu sakinlikle ele alması büyük takdir gördü.