Şanışer'den Murat Boz'a yanıt: Güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum

Zamlara tepki gösteren Murat Boz'a, Şanışer'den 'referandum' hatırlatmalı yanıt geldi: "Güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum."

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki gösterdi. Boz, "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" dedi.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, ilk olarak “Zamlar geri alsın” yazan bir gönderiyi hikâyesine ekledi.

Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Boz, “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullandı.

ŞANIŞER GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Susamam projesiyle dikkat çeken rap sanatçısı Şanışer, Boz'un paylaşımını alıntılayarak, "Murat mesajını aldım, güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum" sözleriyle eleştirdi.

MURAT BOZ 'BEN DE VARIM' DEMİŞTİ

Boz, 2017 referandumunda Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanyaya destek vermiş; AKP ve MHP için çağrıda bulunmuştu.

O dönem Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın, "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuna yanıt veren şarkıcı, "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" demişti.