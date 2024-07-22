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Şarkıcı Göksel: Kendimi güzel bulmuyorum

Şarkıcı Göksel: Kendimi güzel bulmuyorum
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Harbiye'de sahne alan şarkıcı Göksel, yaptığı samimi açıklamalar ile gündem oldu.

Göksel, 'N Kolay Harbiye Açık Hava' konserleri kapsamında önceki gece sahnedeydi.

Üzerinde 10 binden fazla zirkon taş bulunan 8 kiloluk elbisesiyle seyirci karşısına çıkan şarkıcı dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Göksel, "O ortaokul sıralarındaki küçük kızın hayallerini gerçekleştiriyorum 30 yıldır, ne mutlu bana" dedi.

'Depresyondayım' şarkısını söylemeden önce de "Bazen bana atılan tweet'leri okuyorum. Birisi, 'Göksel bu şarkıları nasıl yazıyor' diye sormuş. Ben de 'Evde geceliğimle, gözlüğümle yazıyorum' demiştim. Şimdi yine evde geceliğimle gözlüğümle yazdığım bir şarkıyı okuyacağım" ifadelerini kullandı.


Şarkıcı ayrıca yıllar içindeki değişimini ve ergenlik fotoğrafları hakkında konuştu:

"Hayatımda hiç yalan söylemedim. Hiç estetiğim yok. Ergenken pek güzel değildim. Hâlâ da çok güzel bulmuyorum kendimi."

Etiketler şarkıcı göksel şarkıcı göksel
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