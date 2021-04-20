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Şarkıcı Niran Ünsal koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Niran Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyuru.

Şarkıcı Niran Ünsal ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Etiketler Niran Ünsal korona koronavirüs
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