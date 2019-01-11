Savcıya ifade veren Deniz Çakır'dan açıklama

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine oyuncu Deniz Çakır hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Deniz Çakır'ın, ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İfade vermek üzere adliyeye gelen Deniz Çakır'ın görüntülenmemesi için yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Adliyede görevli basın mensuplarının önceden girebildikleri koridorlara girmesine izin verilmedi. Basın mensupları Deniz Çakır'ın ifade vereceği koridordan bariyer çekilerek uzaklaştırıldı.

Deniz Çakır, bir süre avukatıyla savcılık kaleminde dosya inceledi. Deniz Çakır, daha sonra ifadesi alınmak üzere savcılık odasına alındı.

'SUÇLAMALAR BUGÜNE KADAR DURUŞUMA TERS'

Adliye çıkışında konuşan Deniz Çakır, "Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi, için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bu güne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiç bir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bu güne kadar ki duruşuma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bu güne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar" dedi.

Çakır, görüntülerin savcılığa sunulduğunu söyledi.

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'KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNUCUSUYUM'

Deniz Çakır, geçen günlerde de şu açıklamayı yapmıştı:

''Sustum çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm... Tartışmanın benim açımdan giyim, kuşam, türban, başörtüsü gibi kişisel tercih ve özgürlüklerle ilgisi yoktur, olmamıştır, olamaz da.

Ancak tam tersi, söz konusu kişiler mekânda beni gördükleri andan itibaren benim tercihlerimden rahatsız olduklarını ortaya koymuşlardır.

Kişisel özgürlüklerin savunucusu oldum. Hâl böyle iken üzerime atılmak istenen işlenmemiş bir suçtur ve utanç vericidir.''