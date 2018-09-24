Seda Akgül'den çok konuşulacak paylaşım

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu Seda Akgül, cesur fotoğrafıyla yaza veda etti. Akgül'ün paylaşımı bazı takipçileri tarafından tam not alırken, bazı takipçileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

"GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTMIŞSINIZ"



Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Akgül paylaşıma, "Yazdan kalan son günlerin tadı çıksın" notunu yazdı. Akgül'ün fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşa bir takipçisi paylaşıma, "47 yaşında bir kadın için çok gereksiz bir paylaşım olmuş bana göre" yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Seda hanım genç kızlara taş çıkartmışsınız maşallah." yorumunu yazdı.