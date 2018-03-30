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  3. 30 Mart 2018 15:54

Seda Akgül'den ''kaşar'' sözüne çok sert yanıt !

Sunucu Seda Akgül, Nihat Doğan'ın skandal sözlerine böyle yanıt verdi.

Seda Akgül'den ''kaşar'' sözüne çok sert yanıt !
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Sunucu Seda Akgül, türkücü Nihat Doğan'ın canlı yayında sarf ettiği olay yaratan sözlere cevap verdi.

'Survivor 2018' macerası kısa süren Nihat Doğan, TV8'de katıldığı 'Survivor Panorama'da yaptığı açıklama ile programın sunucularının bile tepkisini çekti. 

Ünlü türkücü, Seda Akgül'ün kendisi hakkındaki “Benim kocam olsa boğarım” şeklindeki sözlerine karşılık olarak, "Bu nasıl hadsizliktir? Bu nasıl kendini bilmemezliktir? Kendisini tanımam, hakkını helal etsin. Ben çıkıp 'Ben de kaşarlarla evlenmem' desem doğru mu olur?" ifadelerini kullandı. 

Nihat Doğan'ın olay sözlerinin videosunu instagram hesabından paylaşan 46 yaşındaki sunucu, "Bugün eğer haber olmasaydı paylaşmayacaktım. 'Artık kadına sözlü, mesleki şiddete son' deme zamanı! Konuşana bakın, konuştuğuna bakın, muhattabına bakın. 20 yıllık TRT kökenli sunucuyum. Bu konuda özellikle duyarlı hemcinslerimden ve Kemal Özcanlı gibi kıymetli erkeklerimizden destek bekliyorum. 'Biz aşiretiz' diyerek instagram'daki numarayı arayıp amcaoğlu olduğunu söyleyen ve tehdit eden kişileri de ayrıca kayıtlardan buldurabilirim" mesajını yazdı.

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