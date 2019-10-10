Seda Sayan Yemekteyiz yarışmacısını diskalifiye etti

Seda Sayan'ın sunumuyla TV8'de ekrana gelen 'Yemekteyiz' programının yayınlanan son bölümünde bir ilk yaşandı. Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk giden yarışmacılar, menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi. Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya’nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan'ı çileden çıkardı.

Yarışmasının yemeklerini yemek istemeyen Seda Sayan, bir ilke imza attı ve Ayaz Mehmet Kaya’nın diskalifiye edilmesini istedi.

Seda Sayan kararını şu sözlerle duyurdu:

“Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz’ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir.”

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yeni bölümünde diskalifiye dilen Ayaz Mehmet Kaya yer almadı. Yarışmacılar, dün Ayaz Bey'in yarışmadan diskalifiye edilmesi olayıyla ilgili haklarını savundukları için, Seda Sayan'a teşekkür etti.