Selda Bağcan'dan ''Geççek'' paylaşımı: ''Nihayet kükredin''

Megastar Tarkan'ın gündemi sallayan ''Geççek'' şarkısına bir övgü de usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.

Dünyaca ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan "Geççek" şarkısını yayınlayan Tarkan için "Nihayet kükredin" çıkışı geldi.

Süper Star Tarkan uzun süre sonra "Geççek" şarkısını yayınladı, şarkının klibi ve sözleri büyük ses getirdi. YouTube üzerinden yayınlanan "Geççek" isimli şarkıya ait video klip birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Tarkan için milletvekillerinden şarkıcılara onlarca isim yorum yaparken Selda Bağcan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Komedyen Ata Demirer, "Hayırlı olsun starım" yorumunu yaparken, müzisyen Onur Akın, "Hayırlı uğurlu olsun "Gitçek" Tarkan'cığım, bence de gitçek" ifadelerini kullandı.

SELDA BAĞCAN: "HELALSİN TARKAN!"

Müzisyen Selda Bağcan da Twitter'da "Helalsin TARKAN! Nihayet kükredin" paylaşımını yaptı.

TARKAN NE DEDİ?

Sosyal medya çalkanırken Tarkan suskunluğunu bozdu. Radyocu Mehmet Gezegen'le görüşen Tarkan şu ifadeleri kullandı:



Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir"