Geççek vs Dombra! Erdoğan'ın seçim şarkısı Twitter'da gündem oldu

Megastar Tarkan'ın ''Geççek'' şarkısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkı sözleri politik mesajlar içerdiği iddiasıyla tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı Dombra'nın Twitter'da TT olması dikkat çekti.

Megastar Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, dün akşam ilk defa yayınlandı. YouTube'da yayınlanan Tarkan'ın yeni klibi ve şarkısındaki sözler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

SÖZLERİYLE POLİTİK MESAJ MI VERİYOR?

Sosyal medyada Geççek'le ilgili yüz binlerce paylaşım yapılırken şarkıda yer alan "Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman, o çiçekten günler çok yakın inan. Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek." sözlerinin politik bir mesaj içerdiği öne sürüldü.

DOMBRA, TT OLDU

Kısa sürede herkesin konuştuğu konu Tarkan'ın şarkısı olurken, sosyal medyada AK Partili kullanıcılardan karşı bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillere pelesenk olan seçim şarkısı Dombra, Twitter'da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Böylece Geççek şarkısı ile birlikte Dombra da TT listesinde yer aldı.