Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sahne aldığı mekandaki kostümü ve çılgın dansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sünnet derisinden cilt bakımı yaptırması, evliliği, boşanması ve seksi pozlarıyla dikkat çeken Selen Görgüzel bu sefer de sahne kostümü ve dansıyla dikkat çekti.

Siyah kasığına kadar yırtmaçı ve sütyen benzeri üstüyle sahnede yerinde duramayan şarkıcı bir yandan dans etti bir yandan üzerinden kayan büstiyerini eliyle çekiştirdi.

Soluksuz dans eden Selen Görgüzel eteğinin kasığına kadar açılmasını da umursamadı. Şarkıcı görenler "Bu ne abartı hareketler", "Dikkat çekmek isterken ben" yorumları yaptı.