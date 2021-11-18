Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesi olay oldu

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı ''Seviyorsan Git Ayrıl Bence'' adlı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesi olay oldu. Oyunu izleyenler arasında Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan da vardı.

Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasının anlatıldığı oyunda Selen Görgüzel ve İfan Kangı'nın performansı gece damga vurdu. 1 saat 15 dakika süren oyunu izleyenler arasında Gögüzel'in eşi Hamdi Alkan da vardı.

Seyirciler arasındaki yerini alan Alkan eşine destek oldu.

Oyunun ilerleyen dakikalarında ise bir öpüşme sahnesi gerçekleşti. Sahne öncesi Kangı, Hamdi Alkan'dan izin istedi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak." diyerek izlemeye gelenleri güldürdü.

Selen Görgüzel, “Hamdi Alkan’a senaryoyu gösterdiniz mi?” sorusuna “Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi, kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım” ifadelerini kullandı

Selen Görgüzel'in rol arkadaşı İrfan Kangı, "Hamdi Abi nerede, buralarda mı? Son işte beraber çalışacaktık, muhtemelen kovuldum, başlamadan kovulmuş olabilirim" diyerek, esprili bir açıklamaya imza attı.

Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.

Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” dedi.

Hürriyet