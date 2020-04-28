Selin Ciğerci'den Erdoğan'a destek paylaşımı

Cinsiyet değiştiren ve futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen şarkıcı Selin Ciğerci kurallara uyuyor ve evinden çıkmıyor. Sık sık paylaşım yapan ve her duygusunu takipçileriyle paylaşın Selin Ciğerci son olarak 1 Mayıs sebebiyle alınan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamaları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşan Ciğerci paylaşımına şu notu düştü:

"Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."