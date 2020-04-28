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  3. 28 Nisan 2020 16:40

Selin Ciğerci'den Erdoğan'a destek paylaşımı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci karantina günlerinde evden çıkmıyor. Ciğerci son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den Erdoğan'a destek paylaşımı
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Cinsiyet değiştiren ve futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen şarkıcı Selin Ciğerci kurallara uyuyor ve evinden çıkmıyor. Sık sık paylaşım yapan ve her duygusunu takipçileriyle paylaşın Selin Ciğerci son olarak 1 Mayıs sebebiyle alınan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamaları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşan Ciğerci paylaşımına şu notu düştü:

"Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

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