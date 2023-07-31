Selin Yağcıoğlu'nun aşk pozuna küfür yağdı

Kısa bir süre önce Berk Atan ile birlikteliğini noktalayarak yeni bir aşka yelken açan sosyal medyanın ünlü isimlerinden Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Allan Hakko ile paylaştığı fotoğrafa gelen küfürlü yorumlar sonrası çılgına döndü.

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Ardından oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu ayrılıktan hemen sonra gönlünü iş insanı Allan Hakko'ya kaptırdı.

Yeni sevgilisiyle pozlarına küfür yağan fenomen çileden çıktı. Bunu yapanları savcılığa vereceğini söyleyen Selin Yağcıoğlu "Sizinle aynı havayı soluduğum için utanıyorum. Hemcinslerimin bu kadar kötü olmasını kabul edemiyorum. Nefret geldi artık yeter işinize bakın ya kim nasıl mutluysa bırakın çok mu zor" diyerek isyan etti.