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Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla dudak dudağa

Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla dudak dudağa

Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu aşk yaşadığı kız arkadaşı tenisçi Yasemin Ada Börü'yle dudak dudağa poz verdi.

Tescilli güzel Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Uyuşturucu bağımlılığından tedavi olarak kurtulan tescilli güzel, şu sıralar tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü’yle yaşadığı ilişkiyle gündemde.

 İkili son olarak Instagram’dan dudak dudağa pozlarını paylaştı.

 “HAYATIMI MAHVETTİM”

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel içerikli görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

 

Etiketler Senem Kuyucuoğlu Yasemin Ada Börü
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