Seray Sever'in paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, takipçiler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Seray Sever şimdi de son paylaşımıyla gündemde... Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olduğu şu günlerde Sever'in son paylaşımı dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" yazdı. Sever'e hayranlarından büyük tepki geldi.



Çoğu takipçisi "Sen takip edilmeye değmezsin" diyerek Sever'i takipten çıkardı.