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Serdar Ortaç isyan etti: ''Ölmek istiyorum''

Serdar Ortaç isyan etti: ''Ölmek istiyorum''
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Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezası verilen ve kısa bir süre sonra ev hapsi cezası da kaldırılan Serdar Ortaç katıldığı programda "artık ölmek istiyorum" dedi.

Serdar Ortaç’a geçtiğimiz ay yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası verilmişti. Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'ın tedbiri ise avukatının itirazı sonrasında kaldırılmıştı. Konserlerine de devam eden isim yaptığı son açıklama ile dikkat çekti.

Yasa dışıbahis soruşturmasında yargılanan ve bir süre ev hapsi alan şarkıcı ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda "Artık ölmek istiyorum" dedi.

Özlem Esra Adan'ın programında konuşan ünlü şarkıcı "Artık ölmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ortaç,"Yıllardır 'ağabey-abla’ dediğim insanlar bana hakaret ediyor” dedi.

Ortaç konuşmasında "Ben ‘Koskoca Serdar Ortaç’ lafını da beğenmiyorum" derken Ortaç konuşmasına "Bu devirde kimse sultan değil. Herkes düşmemi mi bekliyordu?" diye ekledi.

 

 

Etiketler serdar ortaç kumar Yasa dışı bahis ölmek istiyorum
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