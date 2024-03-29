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Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı

Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı
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Yerel seçimler yaklaşırken televizyon ve sanat dünyasından birçok isim kime oy vereceğini açıklamaya başladı. Son olarak sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği adayı "Atatürk çocuğuyum" diyerek açıkladı.

Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi televizyon ve sanat dünyasından birçok isim, kime oy vereceğini açıklamaya başladı.

Son olarak Seren Serengil, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak 31 Mart'ta kime oy vereceğini açıkladı.

 Sosyal medyada paylaşımla dikkat çeken Seren Serengil, CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim. Bütün sanatçı arkadaşlarıma da 'omurgamızı kaybetmeyelim' diyorum. Bugün nasıl bizimle muhatap olmayı tercih etmiyorsa insanlar biz de hiçbir kimseyi seçme mecburiyetinde değiliz.

Bundan dolayı cezalandırılacaksak da buyurun cezalandırın. Demokratik bir ülkede herkesin herkesi seçme hakkı vardır ve bunu da beyan etme hakkı vardır. Nedense korku atmosferi olduğu için hiçbir arkadaşım konser alamam, dizilerde oynayamam diye kendilerinden ödün veriyor. Ben onlar için çok üzülüyorum.

Ben Türküm, Atatürk çocuğuyum. Oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Her şey çok güzel olacak."

Yerel seçimler yaklaşırken televizyon ve sanat dünyasından birçok isim kime oy vereceğini açıklamaya başladı. Son olarak sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği adayı "Atatürk çocuğuyum" diyerek açıkladı.

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