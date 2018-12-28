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  3. 28 Aralık 2018 13:16

Serenay Sarıkaya Harikalar Diyarı'nda

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, "Alice Harikalar Diyarı'nda" uyarlaması "Alice" müzikhali için sahnede. Çağdaş bir uyarlama olarak göze çarpan müzikhal için Sarıkaya, 3 ay şan ve dans dersleri aldı.

Serenay Sarıkaya Harikalar Diyarı'nda
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Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarı'nda”, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenecek.

'Alice Harikalar Diyarı' müzikalinde sahneye çıkacak olan Seranay Sarıkaya rolü için 3 ay şan ve dans dersleri aldı.

“Alice” adıyla sahnelenecek olan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak.

"Alice" müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın büyüme hikâyesidir. 

 

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