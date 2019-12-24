SON DAKİKA
ADANA'NIN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Aralık 2019 10:00

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?

Yaklaşık 3,5 yıllık ilişkilerini bundan 8 ay çnce noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin erken yılbaşı partisine el ele gittikleri iddia edildi.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

2015 yılından beri aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin 8 ay önce ayrılmışlardı. Ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin 3 yılık aşkından ardından 8 ay önce ayrılmıştı. Çiftin yeniden bir araya geldiği, ortak bir dostlarının erken yılbaşı partisine el ele gittikleri iddia edildi. Sosyal medyanın gündemindeki bu söylenti doğru çıkmadı.

Serenay Sarıkaya’nın hayatında şu an biri yok. Kerem Bürsin ise bir sosyal medya fenomeni ile 1.5 ay flört etmiş ayrılmıştı.

"Hiçbir zaman unutmayacağım anlar"
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya son paylaşımı ile dikkat çekmişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
serenay sarıkaya , kerem bursin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM