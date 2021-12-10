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  3. Yılın son aşk bombası! Serenay Sarıkaya sevgilisiyle yakalandı

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir aşk yaşadığı Umut Evirgen'in arabasında görüntülendi. Böylece ikilinin aşk yaşadığı ilk kez belgelenmiş oldu.

Bir süredir Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahseden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

"ADANA'YA ÇOK ALIŞTIM"
Habertürk'te yer alan habere göre, partneri Burak Deniz'le iyi anlaştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım" dedi. Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki sorulara sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, teşekkür ederek aracına bindi.

AŞK BELGELENDİ
Güzel oyuncu, Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı Umut Evirgen'in aracında görüntülendi. Etiler'de bulunan evine giden ve çıkan aşk haberleriyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan ünlü oyuncu ile Umut Evirgen'in aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

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SERENAY SARIKAYA YALANLAMIŞTI

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekan kapatmıştı. Basında çıkan aşk iddialarına yanıt veren Serenay Sarıkaya ise ''Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk

Etiketler serenay sarıkaya umut evirgen
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