Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı

Uzun süredir aralarında bir soğukluk olduğu konuşulan ancak yaptıkları açıklamalarla bunu reddeden Sarıkaya ve Bürsin çifti 2. Sayfa adlı programda ortaya atılan iddiaya göre ayrıldı. Şimdilerde Alice adlı müzikalde başrolde olan Serenay Sarıkaya bu ayrılıktan sonra nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.

YÜZLERCE FOTOĞRAF ARASINDA TEK KARE

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığının duyulmasının ardından Sarıkaya’nın instagram hesabına giren takipçileri güzel oyuncunun yüzlerce fotoğrafı arasında Bürsin’le birlikte göründüğü sadece tek bir karenin bırakıldığını fark etti. Geriye kalan tek kare de çift oldukları dönemde birlikte oynadıkları reklam filmine ait bir çalışmaydı.