Serenay Sarıkaya'nın 90 bin liralık kombini

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından herhangi bir açıklama yazmadan köpeğiyle çimlere uzandığı fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

İşte Serenay'ın kombinin değeri:

Gözlüğü 1.625 TL,

Küpesi 7.735 TL,

Kolyesi 80.845 TL.

Bluzu 646 TL,

Taytı 590 TL.

Hepsi toplam 91 bin 441 TL.