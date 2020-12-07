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  3. 07 Aralık 2020 12:08

Sermiyan Midyat: ''Belki linç edileceğim ama...''

ABD'ye iş görüşmesi için gittiğini açıklayan oyuncu Sermiyan Midyat, "Belki linç edileceğim ama..." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı öve öve bitiremedi. 

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Oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından ABD'deki izlenimlerini paylaştı. 

İş görüşmesi için ABD'ye gittiğini ifade eden Sermiyan Midyat, ABD'deki korona virüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. 

 ABD'de pandemiye yönelik tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Midyat 'Havalimanında ateşimize bile bakılmadı. Linç edileceğimi biliyorum ama bunu söylemeliyim. Süper güç denilen Amerika'yı görünce ülkemizin kıymetini daha iyi anladım. Sağlık çalışanlarına, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim' diye konuştu.

 

recep tayyip erdoğan , fahrettin koca , Sermiyan Midyat
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