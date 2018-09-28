Sevişme sahnesi sorulunca sinirlendi

Son dönemde İngiliz oyuncular Ben Kingsley ve Theo James ile rol aldığı, Hollywood yapımı 'Komplo' filmindeki cesur sahneleriyle dikkati çeken Belçim Bilgin, Akmerkez’de bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin, Iraklı bir tercümanı oynadığı 'Komplo' filminde rol arkadaşı Theo James’le bir dakikalık sevişme sahnesiyle ilgili sorulara cevap verdi.

Güzel oyuncu, “Bu konu hakkında konuşmayalım, ayıp oluyor. Tepki falan almadı, şu an siz söylüyorsunuz, bir şey yok ortada” ifadelerini kullandı.