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  3. 28 Eylül 2018 16:30

Sevişme sahnesi sorulunca sinirlendi

Hollywood yapımı "Komple" filminde rol alan Belçin Bilgin, kendisine sorulan sevişme sahnesine böyle tepki gösterdi.

Sevişme sahnesi sorulunca sinirlendi
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Son dönemde İngiliz oyuncular Ben Kingsley ve Theo James ile rol aldığı, Hollywood yapımı 'Komplo' filmindeki cesur sahneleriyle dikkati çeken Belçim Bilgin, Akmerkez’de bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin, Iraklı bir tercümanı oynadığı 'Komplo' filminde rol arkadaşı Theo James’le bir dakikalık sevişme sahnesiyle ilgili sorulara cevap verdi.

Güzel oyuncu, “Bu konu hakkında konuşmayalım, ayıp oluyor. Tepki falan almadı, şu an siz söylüyorsunuz, bir şey yok ortada” ifadelerini kullandı.

Milliyet

sahne , sevişme , belçim belgin
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