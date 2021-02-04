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  3. 04 Şubat 2021 10:39

Şeyma Subaşı'dan ''aşk'' pozu: ''Tamamen seninim''

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile büyük aşkı devam eden Şeyma Subaşı sosyal medyadan yaptığı "tamamen seninim" paylaşımıyla olay oldu.

Şeyma Subaşı'dan ''aşk'' pozu: ''Tamamen seninim''
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Yaptığı paylaşımlara adından söz ettiren sansasyonel isimlerden Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaptığı paylaşımlarla düşman çatlatırken yine estetik iddialarıyla gündem oldu.

Şu sıralar Mısırlı sevgilisiyle gününü gün eden Şeyma Subaşı yine burnunu yaptırınca olay oldu. Şeyma Subaşı estetik haberleriyle gündemdeyken bomba bir paylaşım daha yaptı.

 Yatırımcı sevgilisiyle büyük aşk yaşayan Şeyma Subaşı bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu "Tamamen seninim" notuyla paylaşınca olay oldu. Subaşı'na takipçileri "Ateşlisin" yorumları yağdırdı.

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