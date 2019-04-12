Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin yatak pozları olay oldu

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz senenin son günlerinde uzun yıllardır birlikte olduğu Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşandı. Boşanmadan kısa bir süre sonrada Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.

Guido Senia'nın Subaşı ile aşk yaşamasına rağmen Instagram hesabından eski sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğraflarını silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İlk zamanlar aşklarını gizli yaşayan çift, son günlerde bu kararlarından vazgeçerek sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Guido'nun sosyal medya hesabı Instagram'daki bazı fotoğraflar ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Senia ve eski sevgilisinin yatakta ve havuzda yarı çıplak pozları bulunuyor. Şeyma Subaşı'nın bu konu hakkında ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor.

"SİLDİRSENE BUNLARI"

Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırdı.

Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar "Sildirsene bunları" dedi.