Sezen Aksu'dan kötü haber!

65 yaşındaki Sezen Aksu, 2014 senesinde de bu hastalığına yakalanmış ve başarılı bir ameliyat geçirmişti. Görünen o ki hastalığı nükseden Aksu’nun yeniden bununla savaşacak.

“SIK SIK ATAK GEÇİRİYORUM”

Kolit (Kalın bağırsağın iltihabı) hastalığına yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

SERTAB ERENER KALIN BAĞIRSAĞINI ALDIRMIŞTI

Öte yandan bir diğer ünlü sanatçı Sertab Erener de kolit hastalığıyla ilgili geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda yıllardır kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD’de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlatmıştı.