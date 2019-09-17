Sıla ve Hazer Amani evleniyor mu?

Oyuncu Ahmet Kural 5 aydır aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Çelik ile evlilik kararı almıştı. Ancak sevgilisinin evli olduğu iddia edilmişti. Çağla Gizem Çelik’in 20 Kasım 2018’de boşandığı ortaya çıktı.

Bu arada Ahmet Kural’dan olaylı bir şekilde ayrılan Sıla da sevgilisi, ünlü şef Hazer Amani ile evlenmeyi planlıyor. Çift nikahtan önce İtalya turuna çıktı.

Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre Tatilde Hazer Amani’nin danışmanlık yapacağı bir restoranın mönüsü için de çalışacaklar. Ünlü mekanları gezip lezzetler tadacak ve notlar alacaklar. Sıla şef sevgilisi yüzünden 4 kilo almıştı.

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