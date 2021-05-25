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Sıla ve İlker Kaleli çifti sarmaş dolaş

Sıla ve İlker Kaleli çifti sarmaş dolaş

Uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti aynı anda paylaştıkları sarmaş dolaş pozları ile ilişkilerini duyurdu.

Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı. Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

"CANIMDAN CAN BİR YERE"
Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

İşte çiftin aşk dolu kare..

Etiketler sıla ilker Kaleli poz
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